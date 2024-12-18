В Сети появилось видео с бушующей в Сочи Херотой
В Сочи река Херота вышла из берегов после сильных дождей и подтопила дома
В Сочи из берегов вышла река Херота, она достигла отметки «опасное явление». Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Река Херота вышла из берегов в Сочи. Видео © Telegram / Сочи №1
«Река Херота <…> вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории, предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6», — уточнили в ведомстве.
Жителей города оповестили об опасности. Распоряжение по информированию людей дал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения. Водителей также попросили убрать автомобили подальше от реки.
Напомним, что в Сочи ночью разразилась стихия, дождь со снегопадом продолжаются до сих пор. В связи с угрозой снежных лавин закрываются подъёмники и трассы. Многие улицы затоплены, что делает передвижение пешком крайне затруднительным. Детям приходится добираться до школ и детских садов практически по пояс в воде.
Telegram / Сочи №1