В Сети появилось видео с бушующей в Сочи Херотой

В Сочи из берегов вышла река Херота, она достигла отметки «опасное явление». Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Река Херота вышла из берегов в Сочи. Видео © Telegram / Сочи №1

«Река Херота <…> вышла из берегов и затопила близлежащие низменные территории, придомовые территории, предварительно, по адресам: ул. Петрозаводская, 16, Дачная, 12, Петрозаводская, 6», — уточнили в ведомстве.

Жителей города оповестили об опасности. Распоряжение по информированию людей дал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения. Водителей также попросили убрать автомобили подальше от реки.