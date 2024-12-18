Адвокат рассказал, как приструнить соседа, ворующего вашу еду из доставки

Использование видеоглазка в подъезде жилого дома не нарушает чьих-либо прав. Об этом рассказал адвокат Алексей Лунёв, комментируя случай в Красногорске, где женщина воровала еду своих соседей из доставки.

Эксперт пояснил, что жильцы дома могут установить в подъезде камеры для безопасности. Если они зафиксируют, как соседи потрошат чужие пакеты с едой, то эти ролики можно приобщить к доказательствам. Адвокат подчеркнул, что такие камеры не нарушают частную жизнь.

«Кража есть кража. Неважно, снята она на камеру или как. Это уже доказательная база», — отметил Лунёв в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Согласно данным из Уголовного кодекса РФ, за кражу суд может приговорить к штрафу до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы, а также обязательным работам на срок до 360 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.