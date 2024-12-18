Суд Мадрида допустил рассмотрение требований «Царьграда» к Google о неустойке

Суд первой инстанции Мадрида признал допустимым рассмотрение требований «Царьграда» по признанию решения российского суда о взыскании с Google многомиллиардной неустойки. Решение суда прокомментировал партнёр адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

«Соответствующее заявление «Царьграда» о рассмотрении дела о взыскании неустойки было подано в Суд первой инстанции Мадрида в апреле текущего года — мы обратились с заявлением о признании и приведении в исполнение астрента в Испании. Уже после этого в августе судами США и Англии были приняты те самые запретительные меры, в соответствии с которыми нужно приостановить все имеющиеся производства по признанию и не подавать новые» — приводит слова Зурабяна «Царьград».

Это не первый раз, когда зарубежные суды идут против Google. Так, летом суд в ЮАР арестовал акции Google South Africa ltd. по причине отказа компании исполнять обязательства перед «Царьградом» по разблокировке принадлежащего ему ютуб-канала.

Летом 2020 года аккаунт «Царьграда» на видеохостинге YouTube достиг отметки в миллион подписчиков, однако Google просто закрыл его, не предоставив никаких юридических обоснований. Тогда «Царьград» подал иск в российский суд, который обязал IT-гиганта восстановить аккаунт и возобновить исполнение договора по монетизации канала. Кроме того, с компании была взыскана судебная неустойка (астрент), составившая 100 тысяч рублей в день, которая каждую неделю увеличивалась вдвое при условии, что в течение девяти месяцев размер не превысит 1 миллиарда рублей.

Google отказался выполнять решение суда, за что компанию оштрафовали на миллиард рублей. Корпорация выплатила эту сумму, которую «Царьград» отправил на нужды СВО, но вот восстанавливать канал на YouTube не спешит. В результате компанию оштрафовали ещё раз, после чего она обанкротила своё российское подразделение.