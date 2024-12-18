В Москве похитили сына военнослужащей и пытали током из-за долга в 4,5 млн

В Москве злоумышленники решили похитить 24-летнего Евгения К. Его мама, 55-летняя военнослужащая, обратилась в полицию, рассказав, что к её сыну приехали женщина и двое мужчин, затолкали его в машину и увезли в Красногорск. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа».

Похитители. Фото © Telegram / Сапа

По прибытии молодого человека привели в незнакомую квартиру, где начался ритуал устрашения. Его избивали, били током и требовали вернуть долг в 4,5 млн рублей. Евгению дали связаться с матерью, которая назначила похитителям встречу якобы для передачи денег.

В назначенное место приехал лишь один из злоумышленников. 28-летний Андрей П., которого, что совершенно очевидно, сразу повалили лицом в пол силовики. Он быстро раскололся. Получив нужную информацию, в квартиру в Красногорске ворвались оперативники, освободившие похищенного Евгения и задержавшие двух других соучастников.

Ими оказались 27-летняя Кристина Г. и 25-летний Ислом Б. (на фотографиях). По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.