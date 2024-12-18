Более сотни спасённых из плена душевнобольной россиянки крыс пристроили в добрые руки

В квартире подмосковного Воскресенска поймали более 130 голодных декоративных крыс. В настоящее время с грызунами всё в порядке, их пристраивают в заботливые руки. Об этом сообщило Московское сообщество спасения декоративных крыс (МССДК). Там отметили, что почти все питомцы нашли своих хозяев в разных уголках России.

«В квартире была настоящая помойка. Ужасная вонь, тараканы. Спасибо соседке Наталье — она нас пускала помыть руки и сходить в туалет. В этой квартире нет ни воды, ни электричества. В сумерках пришлось подсвечивать себе телефонами. На перекус выходили в подъезд, ибо есть в такой антисанитарии просто нереально», — рассказали в волонтёры сообщества.