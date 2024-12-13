Зубастое царство без Щелкунчика: Россиянка месяцами живёт в квартире со 131 крысой
Душевнобольная жительница Воскресенска случайно развела в квартире 131 крысу
Крысиное царство. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
Душевнобольная жительница Московской области развела у себя дома крысиную коммуну, которая насчитывала 131 жителя. Грызуны быстро плодились, порождая в квартире невероятных масштабов смрад, который привлёк соседей. Об этом сообщает Московское сообщество спасения декоративных крыс.
Жительница Воскресенска развела дома 131 крысу. Видео © Телеграм / Московское сообщество спасения декоративных крыс
В публикации сказано, что в квартире у женщины нет ни воды, ни света, ни отопления. Повсюду горы мусора, а соседей донимает насквозь пробивающая любой насморк вонь, «языки» которой распространились по всему подъезду. Там жила кошка и 3 декоративные крыски, которые сбежали от хозяйки и начали неистово размножаться. Спустя несколько месяцев там была уже целая «династия», насчитывающая более 100 особей.
Ошарашенные соседи обратились за помощью к волонтёрам. Несколько дней спецы с фонариками собирали по квартире крысок, одна из которых, перепугавшись, произвела на свет потомство прямо в переноске. Грызуны были очень голодными. Сначала они воровали съестное у кошки и хозяйки, а затем начали «точить» мебель и полы. Сейчас всех собранных там крыс начали раздавать в добрые руки.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Москвы устроил у себя дома кошачий концлагерь, заперев там 30 кошек. Внимание соседей также привлекло страшное зловоние. Сам мужчина говорил, что общается с «кошачим богом». В итоге всех узников у него забрала прокуратура.