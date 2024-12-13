Зубастое царство без Щелкунчика: Россиянка месяцами живёт в квартире со 131 крысой

Душевнобольная жительница Московской области развела у себя дома крысиную коммуну, которая насчитывала 131 жителя. Грызуны быстро плодились, порождая в квартире невероятных масштабов смрад, который привлёк соседей. Об этом сообщает Московское сообщество спасения декоративных крыс.

Жительница Воскресенска развела дома 131 крысу. Видео © Телеграм / Московское сообщество спасения декоративных крыс

В публикации сказано, что в квартире у женщины нет ни воды, ни света, ни отопления. Повсюду горы мусора, а соседей донимает насквозь пробивающая любой насморк вонь, «языки» которой распространились по всему подъезду. Там жила кошка и 3 декоративные крыски, которые сбежали от хозяйки и начали неистово размножаться. Спустя несколько месяцев там была уже целая «династия», насчитывающая более 100 особей.