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18 декабря, 12:36

Танцовщик с татуировкой Путина на груди покинул Россию и оставил послание

Звезда балета Сергей Полунин заявил, что уезжает из России

Фото © Telegram / SERGEI POLUNIN

Фото © Telegram / SERGEI POLUNIN

Артист балета Сергей Полунин, известный, в том числе, татуировкой с изображением президента России Владимира Путина, объявил о своём намерении покинуть Россию. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Танцовщик считает, что его время в России «подошло к концу». В то же время он выразил благодарность нашей стране и её жителям.

«В России очень добрый, очень человеческий народ. Куда поедем, пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своём месте», — говорится в его послании к подписчикам.

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Полунин родился в Херсоне, на территории Украинской ССР, и долгое время жил в Европе, выступая в труппе лондонского Королевского балета. В Россию он переехал в 2012 году. 35-летний Полунин состоит в браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных. Как сообщал Life.ru, в феврале у пары родился третий ребёнок.

Марина Фещенко
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