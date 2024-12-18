Танцовщик с татуировкой Путина на груди покинул Россию и оставил послание

Артист балета Сергей Полунин, известный, в том числе, татуировкой с изображением президента России Владимира Путина, объявил о своём намерении покинуть Россию. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Танцовщик считает, что его время в России «подошло к концу». В то же время он выразил благодарность нашей стране и её жителям.

«В России очень добрый, очень человеческий народ. Куда поедем, пока неясно, и надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своём месте», — говорится в его послании к подписчикам.