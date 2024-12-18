В Индиане впервые за 15 лет казнили преступника

Впервые за 15 лет власти штата Индиана привели в исполнение смертный приговор. Об этом сообщает агентство Associated Press. Джозефа Коркорана осудили за убийство четырёх человек, включая брата и жениха своей сестры.

Согласно информации издания, преступник был объявлен мёртвым в 00:44 по местному времени в тюрьме Мичиган-Сити. Казнь была осуществлена с применением сильного седативного препарата. В момент исполнения приговора в соседнем помещении находились четыре человека, среди которых были адвокат, журналист и двое членов семьи осуждённого.

Последняя казнь в Индиане была осуществлена в 2009 году. Введение смертных приговоров было приостановлено из-за нехватки препаратов для инъекций. Согласно информации агентства, выполнение этого приговора вызвало волну протестов со стороны правозащитников, религиозных групп и активистов. Противники казни утверждают, что Коркоран страдал от серьёзной формы параноидальной шизофрении.