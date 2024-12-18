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18 декабря, 15:56

Молодость и игривость: Стилист объяснил, зачем Трамп сменил имидж и скопировал стиль Элвиса Пресли

Стилист Дубинин: Резкая смена имиджа Трампа сделала 78-летнего политика моложе

Новая причёска Дональда Трампа. Обложка © Х / Pawankumar28723

Новая причёска Дональда Трампа. Обложка © Х / Pawankumar28723

Избранный президент США Дональд Трамп изменил имидж и появился на публике с новой причёской. В таком образе он появился в своём гольф-клубе во Флориде. Политик зашёл в помещение, сняв кепку, и поинтересовался у гостей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса собравшиеся прокричали «да». Внешний вид Трампа явно сделал его намного моложе, теперь он укладывает волосы назад, объяснил в беседе с Life.ru стилист Владимир Дубинин.

«Для своего возраста он прекрасно выглядит и чувствует себя молодым и бодрым. Мне почему-то новая причёска напомнила отголоски 50-60-х годов. Читаемый стиль Элвиса Пресли, возможно Трамп его поклонник, либо в молодости был похож на Пресли», — рассказал эксперт.

Резкая смена имиджа 78-летнего Трампа, по словам Дубинина, это новый виток истории, и связан с решением мировых задач. Собеседник Life.ru не исключил, что в ближайшее время республиканец может сменить и своей стиль в одежде.

«Новый стиль будет явно в рамках дресс-кода президента. Скорее всего, он будет играть с деловыми, официальными цветами и мелкими узорами. В брюках Трамп отдаёт предпочтение прямому крою. Slim точно мы на нём не увидим. Игривостьэто цвет и узор на галстуке. Либо если встреча без галстуковфутболка поло», — заключил стилист.

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Ранее своим новым образом аудиторию поразил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик сбрил свои легендарные усы, которые уже успели стать его визитной карточкой. Многие сравнили его новый образ с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ольга Годуненко
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