Молодость и игривость: Стилист объяснил, зачем Трамп сменил имидж и скопировал стиль Элвиса Пресли

Избранный президент США Дональд Трамп изменил имидж и появился на публике с новой причёской. В таком образе он появился в своём гольф-клубе во Флориде. Политик зашёл в помещение, сняв кепку, и поинтересовался у гостей, хорошо ли они проводят время и все ли они республиканцы. На оба вопроса собравшиеся прокричали «да». Внешний вид Трампа явно сделал его намного моложе, теперь он укладывает волосы назад, объяснил в беседе с Life.ru стилист Владимир Дубинин.

«Для своего возраста он прекрасно выглядит и чувствует себя молодым и бодрым. Мне почему-то новая причёска напомнила отголоски 50-60-х годов. Читаемый стиль Элвиса Пресли, возможно Трамп его поклонник, либо в молодости был похож на Пресли», — рассказал эксперт.

Резкая смена имиджа 78-летнего Трампа, по словам Дубинина, это новый виток истории, и связан с решением мировых задач. Собеседник Life.ru не исключил, что в ближайшее время республиканец может сменить и своей стиль в одежде.

«Новый стиль будет явно в рамках дресс-кода президента. Скорее всего, он будет играть с деловыми, официальными цветами и мелкими узорами. В брюках Трамп отдаёт предпочтение прямому крою. Slim точно мы на нём не увидим. Игривость — это цвет и узор на галстуке. Либо если встреча без галстуков — футболка поло», — заключил стилист.