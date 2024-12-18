Секта «Аум синрикё»* признана террористической и запрещена в России

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов российским филиалом организации «Аум синрикё»*, его руководитель отбывает срок в тюрьме в Рязанской области за финансирование терроризма. Информация появилась на сайте ведомства.

«Аум синрикё»* рассматривается как тоталитарная деструктивная секта с псевдорелигиозным уклоном, которая считает себя последователем сразу всех религий. Организация появилась в 80-ых годах прошлого века под патронажем японца Сёко Асахары. В Японии секта причастна к терактам в метро в 1995 году.

Напомним, в 2020 году главу российской ячейки секты «Аум синрикё»* приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина не только вербовал новых членов, но и собирал деньги на финансирование террористической деятельности.