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18 декабря, 14:44

Секта «Аум синрикё»* признана террористической и запрещена в России

Росфинмониторинг внёс в список террористов подразделение «Аум синрикё»* в РФ

Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов российским филиалом организации «Аум синрикё»*, его руководитель отбывает срок в тюрьме в Рязанской области за финансирование терроризма. Информация появилась на сайте ведомства.

«Аум синрикё»* рассматривается как тоталитарная деструктивная секта с псевдорелигиозным уклоном, которая считает себя последователем сразу всех религий. Организация появилась в 80-ых годах прошлого века под патронажем японца Сёко Асахары. В Японии секта причастна к терактам в метро в 1995 году.

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Напомним, в 2020 году главу российской ячейки секты «Аум синрикё»* приговорили к 15 годам тюрьмы. Мужчина не только вербовал новых членов, но и собирал деньги на финансирование террористической деятельности.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

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ТАСС /АР

Татьяна Миссуми
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