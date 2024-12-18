Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 18:22

Видновские врачи извлекли монету из пищевода годовалого ребёнка

В Видновскую больницу был доставлен годовалый мальчик, который случайно проглотил монету во время игры. Диагностика подтвердила наличие инородного тела в области сужения пищевода перед входом в желудок.

Врачи извлекли монету из пищевода ребёнка. Обложка © Предоставлено Life.ru

Врачи извлекли монету из пищевода ребёнка. Обложка © Предоставлено Life.ru

«Родители отреагировали быстро и грамотно. Обнаружив произошедшее, они, не давая малышу пить и есть, сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада приняла решение извлечь инородный предмет через пищевод», — рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.

При помощи специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом и прошла успешно, в настоящее время ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Врачи предупредили, что если малыш проглотил посторонний предмет, необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам, не пытаясь извлечь его самостоятельно. Долгое пребывание инородного тела в пищеводе может привести к воспалению, некрозу, перфорации пищевода и другим серьёзным осложнениям.

В Подмосковье эскалатор превратил палец девочки в кровавое крошево
В Подмосковье эскалатор превратил палец девочки в кровавое крошево

Ранее в Мытищах у пациента врачи нашли десертную ложку в желудке. Причины, по которым этот предмет оказался внутри, остаются неясными. Медики приняли решение извлечь ложку через пищевод с помощью специального зажима, что позволило избежать операции и снизить риски для здоровья пациента.

Обложка ©

freepik/gpointstudio

Александра Мышляева
  • Новости
  • Дети
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar