Видновские врачи извлекли монету из пищевода годовалого ребёнка

В Видновскую больницу был доставлен годовалый мальчик, который случайно проглотил монету во время игры. Диагностика подтвердила наличие инородного тела в области сужения пищевода перед входом в желудок.

Врачи извлекли монету из пищевода ребёнка. Обложка © Предоставлено Life.ru

«Родители отреагировали быстро и грамотно. Обнаружив произошедшее, они, не давая малышу пить и есть, сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада приняла решение извлечь инородный предмет через пищевод», — рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.

При помощи специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом и прошла успешно, в настоящее время ребёнок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Врачи предупредили, что если малыш проглотил посторонний предмет, необходимо немедленно обратиться за помощью к специалистам, не пытаясь извлечь его самостоятельно. Долгое пребывание инородного тела в пищеводе может привести к воспалению, некрозу, перфорации пищевода и другим серьёзным осложнениям.