Испуганный морской заяц приплыл за едой в Салехард и оказался в ловушке
Испуганного морского зайца спасли на лодочной станции в Салехарде
Испуганного морского зайца спасли на лодочной станции в Салехарде. Голодный малыш случайно заплыл в черту города, но не смог найти путь обратно в море.
Испуганного морского зайца спасли на лодочной станции в Салехарде. Видео © SHOT
Лахтак (так ещё называют морских зайцев) в поисках еды добрался до речного вокзала на реке Полуй из Карского моря — по водоёмам, пока те ещё не были во льду. Когда лёд уже встал, малыш оказался в ловушке. Неравнодушные северяне отвезли зайца обратно на вертолёте.
Ранее Life.ru писал, что волонтёры спасли дельфинов на утонувшем в мазуте побережье Анапы. Однако, к сожалению, помочь всем прибрежным обитателям не удаётся: волонтёры уже обнаружили несколько погибших птиц.
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