Испуганный морской заяц приплыл за едой в Салехард и оказался в ловушке

Испуганного морского зайца спасли на лодочной станции в Салехарде. Голодный малыш случайно заплыл в черту города, но не смог найти путь обратно в море.

Лахтак (так ещё называют морских зайцев) в поисках еды добрался до речного вокзала на реке Полуй из Карского моря — по водоёмам, пока те ещё не были во льду. Когда лёд уже встал, малыш оказался в ловушке. Неравнодушные северяне отвезли зайца обратно на вертолёте.