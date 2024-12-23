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23 декабря, 06:11

Российские туристки жалуются на укусы неизвестных насекомых в Таиланде

В Таиланде российских туристок атакуют неизвестные насекомые. Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за неизвестной живности у нашей соотечественницы и её дочери на руках появились красная сыпь и пятна, которые с каждым днём увеличиваются в размерах.

Руки женщины и девочки покрылись странной сыпью после отдыха в Таиланде. Фото © SHOT

Руки женщины и девочки покрылись странной сыпью после отдыха в Таиланде. Фото © SHOT

Туристка приехала на отдых в Таиланд с мужем и ребёнком, но уже через несколько дней каникулы были омрачены появлением странных высыпаний. Мама подумала, что всему виной планктон, который обитает в море, поэтому на несколько дней пришлось забыть о купании. Примечательно, что с кожными покровами отца семейства всё в порядке — никаких пятен после контакта с водой не появилось.

Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде
Туристка подцепила паразита после прогулки босиком по пляжу в Таиланде

Два дня, проведённых вдали от воды, не помогли — и сыпь от укусов продолжила появляться на руках женщины и её дочери. Россияне не пошли к врачам, так как подумали, что их просто покусали комары. Теперь же семья сомневается, что сыпь на коже — результат встречи с привычными кровососущими. Кто покусал маму и дочку, так и неизвестно. Но женщина рассказала, что рядом с отелем много зелени, в которой созданы все условия для размножения самых разных представителей класса насекомых. Они могли залететь в номер через балкон и окна.

Ранее Life.ru писал, что турист чудом выжил в горах Канады, проведя в экстремальных условиях 50 дней. Температура воздуха опускалась ниже -20 °C, но тяга к жизни была сильнее.

Обложка ©

freepik.com / kroshka-nastya

Ольга Сливченко
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