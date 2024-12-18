Пожар охватил Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье
В Сергиевом Посаде вспыхнул пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры, охватив её нижний ярус.
Пожар в Троице-Сергиевой лавре. Видео © SHOT
По данным наших коллег из SHOT, сведений информации не поступало. Выясняются причины пожара.
А ранее пожар произошёл в парке «Лосиный Остров» спустя год после гибели 19 лошадей. Сегодня около трёх часов ночи работники детской спортивной школы по конному спорту «Волшебный лес», расположенной в парке «Лосиный Остров», обнаружили интенсивный пожар, который охватил одно из зданий. Пламя распространялось по одном этажному сооружению площадью 100 квадратных метров.
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