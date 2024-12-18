Пожар охватил Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье

А ранее пожар произошёл в парке «Лосиный Остров» спустя год после гибели 19 лошадей. Сегодня около трёх часов ночи работники детской спортивной школы по конному спорту «Волшебный лес», расположенной в парке «Лосиный Остров», обнаружили интенсивный пожар, который охватил одно из зданий. Пламя распространялось по одном этажному сооружению площадью 100 квадратных метров.