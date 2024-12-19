Творческий коллектив сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» получил премию МВД
Коллектив сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» получает премию МВД. Обложка © «Известия»
Творческая команда сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» была удостоена премии МВД в сфере литературы и искусства. Как отметили в пресс-службе ведомства, образ правоохранителя имеет большое значение как в реальной жизни, так и на экране, а деятельность людей, занимающихся поиском и нейтрализацией преступников, затрагивает интересы каждого.
Сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» представляет собой проект «Рен ТВ», основанный на ранее засекреченных исторических материалах о диверсионной группе, действовавшей в блокадном Ленинграде. Идею создал генеральный директор телеканала Владимир Тюлин. Команда проекта использовала не только фактические данные, но и показания свидетелей. Сериал посвящён тем, кто защищал закон и порядок в осаждённом городе.
Премьера сериала состоялась в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В главных ролях снялись Игорь Петренко, Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.
События сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» разворачиваются в Ленинграде зимой 1941 года, когда город страдает от нехватки продовольствия и блокировки поставок. Жители, включая служащих, иждивенцев и детей, получали лишь по 125 граммов хлеба в день, и город медленно умирал от голода. В этот мрачный период в Ленинграде появилась банда, занимающаяся мошенничеством и грабежами. Основным направлением их деятельности стало изготовление поддельных продовольственных карточек, а название «ЗИГ ЗАГ» скрывает лозунг «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера». Противостоят банде сотрудник Ленинградского УгРо Тихон Львов (в исполнении Игоря Петренко) и старший лейтенант контрразведки из Москвы Феликс Свидерский (в исполнении Александра Устюгова). Им предстоит остановить преступников, прежде чем их действия приведут к катастрофическим последствиям для жителей города.
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