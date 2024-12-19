Подёргивания плечами и тряска головой: Китайская публика удивилась странным движениям Витаса на сцене

В Китае состоялся концерт российского эстрадного певца Витаса. Однако выступление вызвало неоднозначную реакцию у местной публики.

Зрители обратили внимание на движения набравшего в весе артиста — внезапные подёргивания плечами, тряску головой и прищуренные взгляды — которые вызвали недоумение, а не восторг. Журналистка Алёна Жигалова в телеграм-канале «Алёна, блин!» отметила, что концерт выглядел странным.

«Концерт Витаса в Китае, кажется, вышел из-под контроля. Соцсети заполонили видео, в комментариях под которыми пользователи обсуждают поведение певца на сцене», — написала она под соответствующим видео.

Странное поведение Витаса на концерте в Китае. Видео © Telegram / Алёна, Блин!

В комментариях пользователи разделились во мнениях: одни решили, что певец просто устал и ему нужен отдых, другие заподозрили, что поведение артиста может быть связано с запрещёнными веществами.