Подёргивания плечами и тряска головой: Китайская публика удивилась странным движениям Витаса на сцене
Витас удивил китайскую публику странным поведением на концерте
Певец Витас. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
В Китае состоялся концерт российского эстрадного певца Витаса. Однако выступление вызвало неоднозначную реакцию у местной публики.
Зрители обратили внимание на движения набравшего в весе артиста — внезапные подёргивания плечами, тряску головой и прищуренные взгляды — которые вызвали недоумение, а не восторг. Журналистка Алёна Жигалова в телеграм-канале «Алёна, блин!» отметила, что концерт выглядел странным.
«Концерт Витаса в Китае, кажется, вышел из-под контроля. Соцсети заполонили видео, в комментариях под которыми пользователи обсуждают поведение певца на сцене», — написала она под соответствующим видео.
Странное поведение Витаса на концерте в Китае. Видео © Telegram / Алёна, Блин!
В комментариях пользователи разделились во мнениях: одни решили, что певец просто устал и ему нужен отдых, другие заподозрили, что поведение артиста может быть связано с запрещёнными веществами.
В ноябре 45-летнего певца Витаса заметили в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Хотя сам артист не стал раскрывать причину своего визита и не дал комментариев по этому поводу, поклонники не исключают, что певец мог обратиться к хирургу за консультацией по поводу возможных косметических процедур. Стоит отметить, что ранее артист заявлял, что не прибегал к помощи пластической хирургии.