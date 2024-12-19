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18 декабря, 22:28

Чешский парламент утвердил запрет двойного гражданства для россиян

Депутаты нижней палаты парламента Чехии утвердили поправку, согласно которой россияне, желающие получить чешское гражданство, обязаны отказаться от российского и предоставить соответствующие документы. Об этом сообщает Чешское телевидение (ЧТВ).

Поправку объяснили защитой национальной безопасности и внешнеполитических интересов Чехии, ограничивая влияние России. Оппозиционные депутаты из движений ANI и SPD раскритиковали это решение, назвав его дискриминацией и проявлением коллективной вины. Ранее россияне могли сохранить своё гражданство после получения чешского паспорта. Новые требования коснутся только тех, кто подаст заявление после вступления поправки в силу.

Согласно данным МВД, на начало 2024 года в Чехии проживало 40,9 тысячи граждан России — это на 2,5 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом. В последние месяцы число заявлений на чешское гражданство со стороны россиян растёт.

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Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина опровергла наличие гражданства Чехии. Спортсменка объяснила, что получила в 1995 года почётное звание, когда её подопечные из Чехии стали чемпионами мира. Однако оно не даёт никаких привилегий.

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Shutterstock / FOTODOM / rbkomar

Артём Гапоненко
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