Чешский парламент утвердил запрет двойного гражданства для россиян

Депутаты нижней палаты парламента Чехии утвердили поправку, согласно которой россияне, желающие получить чешское гражданство, обязаны отказаться от российского и предоставить соответствующие документы. Об этом сообщает Чешское телевидение (ЧТВ).

Поправку объяснили защитой национальной безопасности и внешнеполитических интересов Чехии, ограничивая влияние России. Оппозиционные депутаты из движений ANI и SPD раскритиковали это решение, назвав его дискриминацией и проявлением коллективной вины. Ранее россияне могли сохранить своё гражданство после получения чешского паспорта. Новые требования коснутся только тех, кто подаст заявление после вступления поправки в силу.

Согласно данным МВД, на начало 2024 года в Чехии проживало 40,9 тысячи граждан России — это на 2,5 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом. В последние месяцы число заявлений на чешское гражданство со стороны россиян растёт.