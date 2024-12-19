Кадыров пообещал по 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни
В Чечне пройдёт акция, приуроченная к чествованию национальных героев. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал родителям, назвавшим новорождённых в их честь, выплатить по 500 тысяч рублей.
«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Акция продлится до окончания года. Об установленных сроках сообщил сам глава региона.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду ему вручил президент России Владимир Путин. Главу региона наградили за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики.
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