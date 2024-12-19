Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 01:45

Кадыров пообещал по 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни

В Чечне пройдёт акция, приуроченная к чествованию национальных героев. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал родителям, назвавшим новорождённых в их честь, выплатить по 500 тысяч рублей.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Акция продлится до окончания года. Об установленных сроках сообщил сам глава региона.

Кадыров показал уничтожение украинской ДРГ в районе Часова Яра в ДНР
Кадыров показал уничтожение украинской ДРГ в районе Часова Яра в ДНР

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден за заслуги перед Отечеством II степени. Награду ему вручил президент России Владимир Путин. Главу региона наградили за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar