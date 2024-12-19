Кадыров пообещал по 500 тыс. рублей семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни

В Чечне пройдёт акция, приуроченная к чествованию национальных героев. Глава республики Рамзан Кадыров пообещал родителям, назвавшим новорождённых в их честь, выплатить по 500 тысяч рублей.

«Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Акция продлится до окончания года. Об установленных сроках сообщил сам глава региона.