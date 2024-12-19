Украинские силовики начали приходить с обысками к моделям OnlyFans

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию о всех украинских пользователях платформы OnlyFans. Об этом пишет «Экономическая правда».

БЭБ получит доступ к данным контент-мейкеров, хранящимся в налоговой службе. По информации СМИ, некоторые пользователи уже подверглись обыскам из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.