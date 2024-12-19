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Регион
19 декабря, 03:30

Украинские силовики начали приходить с обысками к моделям OnlyFans

Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) информацию о всех украинских пользователях платформы OnlyFans. Об этом пишет «Экономическая правда».

БЭБ получит доступ к данным контент-мейкеров, хранящимся в налоговой службе. По информации СМИ, некоторые пользователи уже подверглись обыскам из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.

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Ранее депутат Данил Гетманцев отметил, что количество украинских аккаунтов на OnlyFans ежегодно растёт втрое, и напомнил о необходимости декларировать доходы и платить налоги. В противном случае, по его словам, соотечественников ждут санкции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Артём Гапоненко
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