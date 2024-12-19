Самолёт Ан-2 пропал с радаров на Камчатке
Самолëт Ан-2 пропал с радаров на Камчатке. По данным SHOT, борт осуществлял коммерческую перевозку груза, летел по маршруту Мильково—Оссора.
Во время полëта сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Предварительно, пассажиров на борту не было, только экипаж из трёх человек. В регионе начата поисково-спасательная операция.
Ранее Life.ru рассказывал о крушении экскурсионного вертолёта во Владивостоке. Пострадавших не было, но воздушное судно получило повреждения.
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