Самолёт Ан-2 пропал с радаров на Камчатке

Самолëт Ан-2 пропал с радаров на Камчатке. По данным SHOT , борт осуществлял коммерческую перевозку груза, летел по маршруту Мильково—Оссора.

Во время полëта сработал аварийный датчик, после чего связь прервалась. Предварительно, пассажиров на борту не было, только экипаж из трёх человек. В регионе начата поисково-спасательная операция.