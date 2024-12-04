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4 декабря, 04:29

Во Владивостоке экскурсионный вертолёт потерпел крушение

Прокуратура: Во Владивостоке экскурсионный вертолёт Robinson потерпел крушение

Во Владивостоке экскурсионный вертолёт Robinson потерпел крушение. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура.

Во Владивостоке экскурсионный вертолёт Robinson потерпел крушение. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура.

Во Владивостоке вертолёт Robinson с тремя пассажирами на борту потерпел крушение во время экскурсии. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, никто не пострадал.

«1 декабря около 19.40 вертолёт Robinson, совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артёме Приморского края. По предварительным данным, пострадавших нет. Судно имеет повреждения», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил ведущий Дмитрий Новиков, его товарищ Александр хотел увидеть с высоты мосты Владивостока, но экскурсия закончилась крушением. Люди чудом не пострадали.

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Аналогичное происшествие произошло в сентябре. Тогда частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин. Позже были найдены их обгоревшие тела.

Оксана Попова
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