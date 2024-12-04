Во Владивостоке экскурсионный вертолёт потерпел крушение
Прокуратура: Во Владивостоке экскурсионный вертолёт Robinson потерпел крушение
Во Владивостоке экскурсионный вертолёт Robinson потерпел крушение. Обложка © Дальневосточная транспортная прокуратура.
Во Владивостоке вертолёт Robinson с тремя пассажирами на борту потерпел крушение во время экскурсии. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, никто не пострадал.
«1 декабря около 19.40 вертолёт Robinson, совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артёме Приморского края. По предварительным данным, пострадавших нет. Судно имеет повреждения», — сообщили в ведомстве.
Как сообщил ведущий Дмитрий Новиков, его товарищ Александр хотел увидеть с высоты мосты Владивостока, но экскурсия закончилась крушением. Люди чудом не пострадали.
Аналогичное происшествие произошло в сентябре. Тогда частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходит на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин. Позже были найдены их обгоревшие тела.