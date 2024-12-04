Во Владивостоке экскурсионный вертолёт потерпел крушение

Во Владивостоке вертолёт Robinson с тремя пассажирами на борту потерпел крушение во время экскурсии. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, никто не пострадал.

«1 декабря около 19.40 вертолёт Robinson, совершавший полет с тремя пассажирами на борту, совершил жесткую посадку вблизи посадочной площадки в городе Артёме Приморского края. По предварительным данным, пострадавших нет. Судно имеет повреждения», — сообщили в ведомстве.