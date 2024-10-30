Вертолёт Ми-8 с людьми на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае

Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами совершил экстренную посадку во время рейса в Хабаровском крае. По информации SHOT, вертушка компании "Универсал-Авиа" совершала рейс "посёлок Туруг — посёлок Бриакан". Ми-8 экстренно приземлился недалеко от посёлка Туруг спустя некоторое время после вылета с аэродрома.