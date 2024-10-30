Вертолёт Ми-8 с людьми на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае
Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами совершил экстренную посадку во время рейса в Хабаровском крае. По информации SHOT, вертушка компании "Универсал-Авиа" совершала рейс "посёлок Туруг — посёлок Бриакан". Ми-8 экстренно приземлился недалеко от посёлка Туруг спустя некоторое время после вылета с аэродрома.
На борту было 22 человека, среди них 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Предварительно, пострадавших нет. На место вылетел спасательный вертолёт. Причины произошедшего выясняются.
Ранее в Кировской области произошло крушение вертолёта санавиации Ми-2, на борту которого было четыре члена экипажа. Изначально сообщалось о гибели троих из них. В момент падения в вертолёте не было пациентов. МЧС показало кадры с места трагедии. Известно, что винтокрылой машиной управлял опытный лётчик.
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