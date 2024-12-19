Спасательный вертолёт приступил к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2

Спасательный вертолёт Ми-8 приступил к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2. У воздушного судна с номером 33555, принадлежащего компании «Фаир Авиа», на высоте 700 метров сработала система экстренной посадки. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По последним данным, воздушное судно следовало по маршруту между Мильково и Оссора. На борту находились три человека, составлявшие экипаж. Ближайшая населенная зона к месту исчезновения — поселение Ключи, расположенное в 80 километрах на юг-юго-восток.

В 05:13 по московскому времени на место происшествия из Тиличек вылетел вертолёт Ми-8, принадлежащий Камчатскому авиационному предприятию. На его борту находились три специалиста из ФГУП «Камчатское РПСБ».

«Вылетели также спасатели из ПСО ГУ МЧС России на Камчатке, состоявшие из шести человек, и из ПСО КГКУ «ЦОД», включавшие четыре человека», — сообщил Сергей Лебедев в своём аккаунте в ВК.

В то же время Камчатская транспортная прокуратура начала проверку относительно исчезновения самолёта Ан-2 на севере полуострова. Следственный комитет России на Камчатке также инициировал доследственную проверку.