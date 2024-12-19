Силы ПВО за ночь сбили над Россией 84 беспилотника
Новая массированная атака Украины с помощью беспилотников пресечена силами противовоздушной обороны России. Всего за ночь уничтожено 84 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
В Ростовской области ликвидировано 36 дронов, ещё 21 устройство сбили в Брянской области, а над Белгородской областью уничтожено 14 БПЛА. Шесть беспилотников разбиты в Воронежской области, по три — над территориями Курской и Тамбовской областей и один — над территорией Краснодарского края.
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Сейчас там продолжается ликвидация огня экстренными службами.
Telegram / Минобороны России