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Регион
19 декабря, 04:16
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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 84 беспилотника

Новая массированная атака Украины с помощью беспилотников пресечена силами противовоздушной обороны России. Всего за ночь уничтожено 84 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

В Ростовской области ликвидировано 36 дронов, ещё 21 устройство сбили в Брянской области, а над Белгородской областью уничтожено 14 БПЛА. Шесть беспилотников разбиты в Воронежской области, по три — над территориями Курской и Тамбовской областей и один — над территорией Краснодарского края.

Житель Ростовской области пострадал при массированной ночной атаке ВСУ
Житель Ростовской области пострадал при массированной ночной атаке ВСУ

В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся Новошахтинский завод нефтепродуктов. Сейчас там продолжается ликвидация огня экстренными службами.

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Артур Лапсаков
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