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19 декабря, 05:01

В Финляндии конфисковали летевший в Россию частный самолёт

Власти Финляндии задержали частный самолёт Beechcraft, направлявшийся из Литвы в Россию. Как сообщает литовская радиокомпания LRT, необычный маршрут воздушного судна привлёк внимание и борт был задержан в аэропорту Хельсинки.

Самолёт, зарегистрированный в Литве, следовал в Псков через воздушное пространство Латвии. На такой транспортный путь финские правоохранители обратили внимание в ходе дозаправки. Согласно имеющимся данным, самолёт был ранее приобретён гражданином Латвии Робертсом Климовичем. Он объяснил, что выступил посредником и приобрёл судно для родственников.

«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолёт в России. Я авиационный энтузиаст, основатель лётной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полёт был связан с этими планами», — сказал он.

После конфискации самолёта Климович подал официальную жалобу в финскую прокуратуру, оспаривая законность задержания воздушного судна.

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Ранее Life.ru писал, что в летевшем из Иркутска в Пекин самолёте сработал сигнал о разгерметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о снижении. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа.

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txtav.com

Артём Гапоненко
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