Ми-8 прекратил поиски Ан-2 на Камчатке из-за снега в районе пропажи самолёта

К месту вероятной аварии самолёта Ан-2, пропавшего на Камчатке, направляются Ми-8 и группа спасателей на снегоходах. Как сообщил Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, один вертолёт МЧС не смог продолжить участие в операции из-за ливневого снега.

Лебедев – о поисках пропавшего Ан-2. Видео © VK / Сергей Лебедев

«Два спасательных борта Ми-8 направились в район вероятной аварии. Один борт остановился в Оссоре в связи с непогодой, квс принял решение о прекращении на сегодня движения из-за погодных условий. Второй борт, шедший со стороны Мильково, продолжает работу и сейчас должен быть в районе предполагаемой аварии самолёта Ан-2», – уточнили министр.

Лебедев отметил, что работа ведётся и с воздуха и по земле. По его словам, к вероятному месту ЧП также направлена группа спасателей на снегоходах. Информацию о том, что якобы пропавший борт найден, он назвал несоответствующей действительности.