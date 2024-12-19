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19 декабря, 06:04

Ми-8 прекратил поиски Ан-2 на Камчатке из-за снега в районе пропажи самолёта

К месту вероятной аварии самолёта Ан-2, пропавшего на Камчатке, направляются Ми-8 и группа спасателей на снегоходах. Как сообщил Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, один вертолёт МЧС не смог продолжить участие в операции из-за ливневого снега.

Лебедев – о поисках пропавшего Ан-2. Видео © VK / Сергей Лебедев

«Два спасательных борта Ми-8 направились в район вероятной аварии. Один борт остановился в Оссоре в связи с непогодой, квс принял решение о прекращении на сегодня движения из-за погодных условий. Второй борт, шедший со стороны Мильково, продолжает работу и сейчас должен быть в районе предполагаемой аварии самолёта Ан-2», – уточнили министр.

Лебедев отметил, что работа ведётся и с воздуха и по земле. По его словам, к вероятному месту ЧП также направлена группа спасателей на снегоходах. Информацию о том, что якобы пропавший борт найден, он назвал несоответствующей действительности.

Напомним, что самолёт Ан-2 пропал с радаров рано утром 19 декабря. При полёте был активирован аварийный датчик, после чего связь с экипажем исчезла. Пассажиров на борту не было, только три члена экипажа. Командир Ан-2 — Андрей Гордеев, второй пилот — Евгений Митасов. Самолёт направлялся из села Мильково в село Оссора и далее на посадочную площадку Аметистовое.

Спасательный вертолёт приступил к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Спасательный вертолёт приступил к поискам пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Обложка ©

sharzrosto.com

Андрей Бражников
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