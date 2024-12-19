Густой туман парализовал движение судов через Босфор и Дарданеллы
Проливы Босфор и Дарданеллы окутало густым туманом, из-за чего судоходство в них пришлось на время приостановить. Об этом сообщил «Сёзджу» со ссылкой на управление контроля в зоне проливов.
С раннего утра суда временно перестали ходить в оба направления. Судоходство возобновится, когда рассеется туман, уточняет телеканал. В департаменте транспорта стамбульской мэрии сообщили, что также пришлось приостановить паромное сообщение на некоторых направлениях между европейской и азиатской частями Стамбула.
Стамбул заволокло сильным туманом в ночь на четверг. О нарушении воздушного сообщения в турецком мегаполисе новостей пока не поступало.
Ранее три лайнера, следовавших из России в Узбекистан, пилотам пришлось изменить курс и посадить в альтернативных аэропортах из-за сильного тумана. Так, самолёты прибыли в Самарканд и Ташкент.
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