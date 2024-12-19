Прыгали из окон: Из лицея в Уфе эвакуировали 1700 детей из-за анонимного звонка о бомбе

Из уфимского лицея эвакуированы более 1,7 тысячи человек из-за анонимного звонка. В результате происшествия никто не пострадал. Учеников перевезли в городскую коррекционную школу-интернат №13, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану.

Кадры эвакуации детей из лицея в Уфе. Видео © Телеграм / Уфа – Новости в Башкирии

В Сети появилось видео эвакуации. На одном из записанных кадров ученик прыгает со второго этажа. Толпа детей собралась у входа в учебное учреждение. Ребят выводят из здания.

«Из 5-го лицея эвакуированы 1720 человек. Службы на месте. Пострадавших нет. Проводится проверка сообщения», — говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства.

По предварительным данным, в учебное учреждение поступил анонимный звонок о взрывоопасном предмете. Сейчас на месте происшествия работают пять пожарных машин. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.