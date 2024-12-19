В Совфеде одобрили освобождение врачей от наказания по статье 238 УК РФ

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить 20 декабря закон, который ограждает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса РФ.

Стать «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» сейчас предусматривает наказание для медиков в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы. Новый закон дополняет статью примечанием, по которому её действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.