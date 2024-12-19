В Совфеде одобрили освобождение врачей от наказания по статье 238 УК РФ
Комитет СФ поддержал освобождение врачей от ответственности по статье 238 УК РФ
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить 20 декабря закон, который ограждает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса РФ.
Стать «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» сейчас предусматривает наказание для медиков в случае, если деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, составляет до 10 лет лишения свободы. Новый закон дополняет статью примечанием, по которому её действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.
Ранее депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, который ограждает медицинских работников от необоснованного уголовного преследования по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Таким образом они подчеркнули особый статус медицины как сферы помощи, а не услуг.
Life.ru / Шедеврум