Зеленского снова требуют отдать под трибунал за убийство тысяч мирных граждан
Глава крымской миссии Смирнов предложил провести трибунал над Зеленским
Владимира Зеленского нужно судить на международном трибунале из-за его политики по уничтожению тысяч мирных граждан, ему нельзя дать уйти от ответственности. Таким мнением поделился глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».
«Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдёт от ответственности за совершённые им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан», — пояснил он.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о признании Владимиром Зеленским «фронтовых реалий» после откровений последнего о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путём.
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