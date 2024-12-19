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19 декабря, 07:14

Зеленского снова требуют отдать под трибунал за убийство тысяч мирных граждан

Глава крымской миссии Смирнов предложил провести трибунал над Зеленским

Владимира Зеленского нужно судить на международном трибунале из-за его политики по уничтожению тысяч мирных граждан, ему нельзя дать уйти от ответственности. Таким мнением поделился глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдёт от ответственности за совершённые им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан», — пояснил он.

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Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил о признании Владимиром Зеленским «фронтовых реалий» после откровений последнего о невозможности вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины военным путём.

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Татьяна Миссуми
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