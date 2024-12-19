Владимира Зеленского нужно судить на международном трибунале из-за его политики по уничтожению тысяч мирных граждан, ему нельзя дать уйти от ответственности. Таким мнением поделился глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Какова бы ни была позиция Зеленского по Крыму и Донбассу, он не уйдёт от ответственности за совершённые им и его режимом преступления. Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским, виновным в гибели тысяч мирных граждан», — пояснил он.