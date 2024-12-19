В Красноярском крае вынесли приговор депутату-бойцу, жёстко избившему мужчину на дороге

Также с Ивашкина взыскали 120 тысяч рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей расходов на лечение. Сам депутат свою вину не признал, заявив, что «защищал свою мужскую честь».

Напомним, что словесная перепалка, которая переросла в драгу произошла ещё в августе. Владимир Ивашкин ударил водителя в результате дорожного конфликта. Депутат заявил, что мужчина в зелёных шортах проявлял неуважительное поведение на дороге и оскорбил его. По словам Ивашкина, он лишь дал пощёчину, а не бил мужчину. В итоге дебошир скрылся с места преступления, а пострадавший получил сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множество синяков и кровоподтёков. По версии следствия, депутат, который ранее занимался боевыми единоборствами, пять раз ударил своего оппонента по голове и уронил его на асфальт. Показания свидетелей, заключение экспертов и записи с камер подтвердили его вину.