В Красноярском крае вынесли приговор депутату-бойцу, жёстко избившему мужчину на дороге
Назаровскому депутату дали 160 часов обязательных работ за избиение водителя
Владимир Ивашкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vovan21174
Депутата горсовета города Назарово и бывшего бойца смешанных единоборств (MMA) Владимира Ивашкина приговорили к 160 часам обязательных работ за избиение красноярца во время дорожного конфликта. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.
Депутат горсовета города Назарова Владимир Ивашкин приговорён к 160 часам обязательных работ. Видео © Прокуратура Красноярского края
«С учётом позиции прокурора суд признал его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и приговорил к 160 часам обязательных работ», — говорится в сообщении.
Также с Ивашкина взыскали 120 тысяч рублей компенсации морального вреда и 40 тысяч рублей расходов на лечение. Сам депутат свою вину не признал, заявив, что «защищал свою мужскую честь».
Напомним, что словесная перепалка, которая переросла в драгу произошла ещё в августе. Владимир Ивашкин ударил водителя в результате дорожного конфликта. Депутат заявил, что мужчина в зелёных шортах проявлял неуважительное поведение на дороге и оскорбил его. По словам Ивашкина, он лишь дал пощёчину, а не бил мужчину. В итоге дебошир скрылся с места преступления, а пострадавший получил сотрясение мозга, перелом челюсти и глазницы, а также множество синяков и кровоподтёков. По версии следствия, депутат, который ранее занимался боевыми единоборствами, пять раз ударил своего оппонента по голове и уронил его на асфальт. Показания свидетелей, заключение экспертов и записи с камер подтвердили его вину.