Украинских военных заперли в лагере НАТО в Чехии, чтобы не сбежали
Пленный боец ВСУ Гутник: Украинцев заперли в лагере НАТО в Чехии во время учёбы
Украинские сапёры, которые проходили обучение в лагере НАТО в Чехии, находились под наблюдением военной полиции двух стран из-за опасений побегов. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове.
«Увольнительных не было, нам не разрешали, в город не выпускали. Сказали, что много людей уходят и убегают», — приводит слова пленного РИА «Новости».
Также Гутник пожаловался на плохие условия проживания в лагере. По его словам, часть военных поселили в деревянные срубы, а другую — в палатки по восемь человек. Всего же обучение проходило около 300 солдат, в том числе сапёры, пехотинцы, пограничники и химические войска. Кормили украинцев невкусно — рогаликами и кислым чаем, «то ли из шиповника, то ли из чего-то ещё», сказал Гутник, отказавшийся считать чехов побратимами после такого.
Ранее пленный боец ВСУ Пломбирус рассказал о бесчеловечных зверствах украинских командиров. По словам солдата, ему приказывали расстреливать гражданских на месте без лишних слов.
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