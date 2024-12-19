Украинских военных заперли в лагере НАТО в Чехии, чтобы не сбежали

Украинские сапёры, которые проходили обучение в лагере НАТО в Чехии, находились под наблюдением военной полиции двух стран из-за опасений побегов. Об этом рассказал военнопленный ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове.

«Увольнительных не было, нам не разрешали, в город не выпускали. Сказали, что много людей уходят и убегают», — приводит слова пленного РИА «Новости».

Также Гутник пожаловался на плохие условия проживания в лагере. По его словам, часть военных поселили в деревянные срубы, а другую — в палатки по восемь человек. Всего же обучение проходило около 300 солдат, в том числе сапёры, пехотинцы, пограничники и химические войска. Кормили украинцев невкусно — рогаликами и кислым чаем, «то ли из шиповника, то ли из чего-то ещё», сказал Гутник, отказавшийся считать чехов побратимами после такого.