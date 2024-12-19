Россиянку «убила» дверь вестибюля станции метро
Жительница Петербурга умерла после сильного удара дверью в метро «Пролетарская»
В Санкт-Петербурге 39-летняя женщина погибла после удара дверью на входе в метро на станции «Пролетарская». Фото с места трагедии публикует 78.ru.
Фото © 78.ru
Как сообщает «Фонтанка», у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома в затылочной области.
В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что женщине стало плохо при входе в здание. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии и поместили в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Предварительно, причиной трагедии стало разрыв кровеносного сосуда.
Ранее молодой человек сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка. Местные полицейские предположили, что безбилетник был в состоянии алкогольного опьянения.
Kandinsky 3.1 / Life.ru