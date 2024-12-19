Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 07:41

Россиянку «убила» дверь вестибюля станции метро

Жительница Петербурга умерла после сильного удара дверью в метро «Пролетарская»

В Санкт-Петербурге 39-летняя женщина погибла после удара дверью на входе в метро на станции «Пролетарская». Фото с места трагедии публикует 78.ru.

Фото © 78.ru

Фото © 78.ru

Как сообщает «Фонтанка», у пострадавшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и гематома в затылочной области.

В пресс-службе петербургского метрополитена уточнили, что женщине стало плохо при входе в здание. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии и поместили в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Предварительно, причиной трагедии стало разрыв кровеносного сосуда.

5 леденящих душу мифов из московского метро, которые заставят вас пересесть на такси
5 леденящих душу мифов из московского метро, которые заставят вас пересесть на такси

Ранее молодой человек сломал шею и умер при попытке перепрыгнуть через турникет в метро Нью-Йорка. Местные полицейские предположили, что безбилетник был в состоянии алкогольного опьянения.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar