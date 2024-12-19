Стоматит и кариес: Зумеры жертвуют своими зубами ради старого тренда

Тренд 2017 года снова захватил молодёжь спустя семь лет. В России большую популярность снова набирают гриллзы — блестящие зубные протезы. Спрос на изделия уже вырос на 20 процентов. Чтобы поставить себе коронку из серебра или золота низкой пробы, необходимо заплатить от 7 до 11 тысяч рублей, сообщает Mash.

Есть и более дешёвый вариант — китайские зубы с маркетплейсов, которые стоят 300-500 рублей. Правда, новый аксессуар способен моментально испортить здоровье. Например, появятся проблемы с прикусом, увеличится риск стоматита, эрозии эмали, кариеса, а также воспаления слизистой и дёсен.

Врачи высказались на эту тему и заявили, что носить такие челюсти дольше часа в день не стоит. В противном случае есть риск навсегда потерять свою голливудскую улыбку.