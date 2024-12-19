Запад перешагнул красные линии России и отказался слушать предостережения президента РФ Владимира Путина, что стало толчком к началу украинского конфликта. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии», — цитирует чиновницу портал WAZ.

Вагенкнехт уверена, что Европа во главе с США совершают непростительную ошибку, продолжая накачивать Украину вооружением и техникой. По её мнению, давно пора начать переговоры с Москвой и прийти к перемирию.