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19 декабря, 08:23

Кандидатка в канцлеры ФРГ назвала главную причину начала СВО

Кандидатка в канцлеры ФРГ Вагенкнехт: СВО не было, если бы Запад учёл доводы РФ

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / ЕРА

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / ЕРА

Запад перешагнул красные линии России и отказался слушать предостережения президента РФ Владимира Путина, что стало толчком к началу украинского конфликта. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии», — цитирует чиновницу портал WAZ.

Вагенкнехт уверена, что Европа во главе с США совершают непростительную ошибку, продолжая накачивать Украину вооружением и техникой. По её мнению, давно пора начать переговоры с Москвой и прийти к перемирию.

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Напомним, на пост канцлера Германии была выдвинута немецкий политик Сара Вагенкнехт. На должность её предложила партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Однако в партийном руководстве полагают, что у чиновницы нет реальных перспектив получить данный пост. В политических кругах ФРГ женщину называют «подругой Путина».

Татьяна Миссуми
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