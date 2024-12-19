Кандидатка в канцлеры ФРГ назвала главную причину начала СВО
Кандидатка в канцлеры ФРГ Вагенкнехт: СВО не было, если бы Запад учёл доводы РФ
Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / ЕРА
Запад перешагнул красные линии России и отказался слушать предостережения президента РФ Владимира Путина, что стало толчком к началу украинского конфликта. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.
«Многое было совершенно предсказуемо, и этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделяли тому, чтобы не пересечь российские красные линии», — цитирует чиновницу портал WAZ.
Вагенкнехт уверена, что Европа во главе с США совершают непростительную ошибку, продолжая накачивать Украину вооружением и техникой. По её мнению, давно пора начать переговоры с Москвой и прийти к перемирию.
Напомним, на пост канцлера Германии была выдвинута немецкий политик Сара Вагенкнехт. На должность её предложила партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Однако в партийном руководстве полагают, что у чиновницы нет реальных перспектив получить данный пост. В политических кругах ФРГ женщину называют «подругой Путина».