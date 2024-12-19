Аналитики посчитали, сколько в России Гринчей, ненавидящих Новый год

Новый год, как оказалось, любят далеко не все, а некоторые его даже ненавидят. Опрос показал, что этот праздник ждут чаще женщины, чем мужчины, пишет «Газета.ru».

Согласно результатам исследования, любит Новый год каждый четвёртый россиянин (23%). Каждый третий (34%) ждёт праздник, но без фанатизма. Ещё 35% относятся к этой дате спокойно. 6 и 100 респондентов признались, что не любят Новый год, а 1 из 100 — люто ненавидит.

Примечательно, что женщины признаются в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (68% против 47%). В целом отношение к Новому году, по сравнению с тем, что было в 2023-м, изменилось в худшую сторону: больше нейтральных реакций, чем восторженных.