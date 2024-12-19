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Регион
19 декабря, 09:41

Путин потребовал не «‎засыпать» из-за выхода России в лидеры по росту экономики в Европе

Путин заявил, что РФ находится на первом месте в Европе по объёму экономики

По объёму экономики РФ занимает лидирующую позицию в Европе и четвёртую строчку в мире, однако это не повод «заснуть» на этом показателе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

«Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики, по паритету покупательской способности и на четвёртое место в мире. Впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Всё развивается, всё активно движется вперёд», — сказал российский лидер.

Путин: Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце
Путин: Суверенитет — очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце

Напомним, что прямо сейчас в Гостином Дворе проводится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На ней президент России подведёт итоги уходящего года, а также ответит на вопросы, волнующие журналистов и простых граждан. Первым стал вопрос «Сошёл ли мир с ума?». Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

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Владимир Озеров
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