Путин потребовал не «‎засыпать» из-за выхода России в лидеры по росту экономики в Европе

По объёму экономики РФ занимает лидирующую позицию в Европе и четвёртую строчку в мире, однако это не повод «заснуть» на этом показателе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции.

«Международные институты финансово-экономические поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики, по паритету покупательской способности и на четвёртое место в мире. Впереди Китай, США, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Всё развивается, всё активно движется вперёд», — сказал российский лидер.