Дональд Трамп снова стал человеком года по версии газеты Financial Times

Дональд Трамп снова стал человеком года по версии Financial Times. В прошлом году газета признала победителем главу датской фармокомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена.

«В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за выдающегося характера его возвращения к власти», — говорится в публикации.

Ранее Дональда Трампа также признали человеком года, но уже по версии журнала Time. В целом для него это уже вторая награда после победы в 2016 году. Кстати, в честь победы республиканец примет участие в церемонии открытия Нью-Йоркской фондовой биржи, где ударит в колокол, символизируя начало торгов.