Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля

Эксперт отметил, что ставки по кредитам на автомобили варьируются от 21 до 34,8 процента, а средняя ставка составляет около 26,39%. Кроме того, автомобили стали дороже, увеличившись в цене на 15 процентов с начала года. Это связано как с ростом утилизационного сбора, так и с колебаниями курса рубля. Также возросли цены на запчасти, которые теперь стоят на 25 процентов больше, чем в начале года. Кроме того, за последнее десятилетие также почти в два раза подорожал и бензин.