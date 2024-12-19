Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля
Экономист Щербаченко: С покупкой автомобиля лучше немного подождать
На сегодняшний день россиянам лучше не торопиться с покупкой автомобиля. С таким заявлением в беседе с «Газетой.Ru» выступил доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко.
Эксперт отметил, что ставки по кредитам на автомобили варьируются от 21 до 34,8 процента, а средняя ставка составляет около 26,39%. Кроме того, автомобили стали дороже, увеличившись в цене на 15 процентов с начала года. Это связано как с ростом утилизационного сбора, так и с колебаниями курса рубля. Также возросли цены на запчасти, которые теперь стоят на 25 процентов больше, чем в начале года. Кроме того, за последнее десятилетие также почти в два раза подорожал и бензин.
В связи с вышеизложенным Щербаченко советует россиянам, которые хотят приобрести автомобиль, не спешить и лучше немного подождать.
Между тем, совсем недавно автоэксперты озвучили среднюю стоимость новой машины в России. Несмотря на «предсказания» аналитиков и экономическую неопределённость, российский автомобильный рынок в ноябре 2024 года показал неожиданные результаты. По данным специалистов, средняя цена новой машины возросла всего на 1% по сравнению с октябрем и составила 3,7 миллиона рублей.