Mash: Ещё один россиянин попал в рабство в скам-центр Мьянмы

Россиянин оказался среди рабов в скам-центре Мьянмы. Это уже второй случай заманивания гражданина из РФ на «работу» за зарплату в $10 000. Правда, никто по итогу не платит, у людей наоборот отбирают документы и не выпускают их домой. Mash выяснил, где находится это место и почему жертв не удаётся спасти на протяжении месяцев.

Стало известно, где находится скам-центре Мьянмы. Обложка © Telegram / Mash

В этом самом лагере содержатся десятки рабов из разных стран. Он окружён высоким забором с колючей проволокой, а по периметру дежурит вооружённая охрана, следящая за тем, чтобы никто не сбежал. Лагерь расположен на границе Бирмы и Таиланда, рядом находятся река, жилые дома, поля, кафе и даже отель. Местные жители делают вид, что не знают о существовании рабского центра.

Спасает оттуда людей китайская организация «699». Сотрудники приезжают на БТР с оружием и забирают людей по спискам. Эти списки составляются по заявкам самих невольников. Чтобы попасть в них, людям нужно каким-то образом достать телефон с геолокацией, выйти в Интернет, написать свои данные и отправить заявку — всё это нужно сделать быстро, пока охрана не заметила.

Пока такой возможности нет у ещё одного русского гражданина. Он продолжает находиться в скам-центре. Работа по его спасению уже началась. В лучшем случае он сможет выбраться через два месяца, в худшем — через четыре. После россиянина отправят в Таиланд, где у него есть нарушение срока пребывания. В конце концов мужчину поместят в центр задержания иностранцев (IDC), где он будет находиться до тех пор, пока кто-нибудь не купит ему билет.