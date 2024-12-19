Путин проявил осведомлённость по поводу роста цен на масло

Президент России Владимир Путин осведомлён о повышении цен на масло в некоторых регионах, где рост составляет около 33-34%. Речь об этом зашла в ходе его прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией.

Российский лидер отметил, что в России ежегодно наблюдается увеличение производства молока, а также его потребления. Однако этого объёма, как показывает практика, недостаточно.

«Я знаю, что в некоторых регионах цены на масло выросли на 33-34%, а в некоторых случаях и больше», — подчеркнул российский лидер.