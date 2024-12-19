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Регион
19 декабря, 09:45

Путин проявил осведомлённость по поводу роста цен на масло

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин осведомлён о повышении цен на масло в некоторых регионах, где рост составляет около 33-34%. Речь об этом зашла в ходе его прямой линии, которую по традиции объединили с пресс-конференцией.

Российский лидер отметил, что в России ежегодно наблюдается увеличение производства молока, а также его потребления. Однако этого объёма, как показывает практика, недостаточно.

«Я знаю, что в некоторых регионах цены на масло выросли на 33-34%, а в некоторых случаях и больше», — подчеркнул российский лидер.

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Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин признал, что антироссийские санкции, хотя и не играют решающей роли, тем не менее, влияют на увеличение цен в стране. В этом контексте, со слов президента, существуют недоработки со стороны властей.

Марина Фещенко
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