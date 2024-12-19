Фон дер Ляйен публично унизила Францию своим самоуправством

В Европейском Союзе нарастает недовольство по поводу того, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимает важные решения без консультаций, сообщает Politico. По информации издания, она превысила границы своего мандата больше, чем любой из предыдущих председателей Еврокомиссии.

«Фон дер Ляйен пошла в толковании своего мандата дальше, чем любой другой председатель Еврокомиссии до нее, в последний раз это проявилось в решении по MERCOSUR», — пишут авторы издания.

Журналистам удалось получить комментарий от представителя ЕС, который отметил, что, учитывая чувствительность вопросов, связанных с MERCOSUR для французской стороны, это создаёт ситуацию почти публичного унижения.

Напомним, что в начале первого зимнего месяца Евросоюз и государства MERCOSUR подписали торговое соглашение, невзирая на возражения европейских фермеров. Французский лидер Эмманюэль Макрон не остался в стороне и выразил своё недовольство по поводу данного решения.