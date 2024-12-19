«Сил хватит!» Путин поделился планами на Донбасс
Путин пообещал непременно восстановить Донбасс
Терзаемый украинскими войсками Донбасс обязательно будет восстановлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.
Путин о планах восстановления Донбасса. Видео © Life.ru
По словам российского лидера, было восстановлено уже 21 000 объектов в регионе, однако работа ещё далеко не завершена. Он уточнил, что отстроены будут дороги, жильё, объекты ЖКХ и соцкультбыта.
«Сил хватит! Не сомневайтесь, всё восстановим! Мы должны построить и восстановить ещё 20 тысяч объектов и всё это будет сделано! По дорогам: мы в течение 3 лет планируем всю дорожную сеть в нормативное российское состояние. Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним», — пообещал президент.
Ранее на Украине заявили, что граждане, уехавшие из Мариуполя на украинскую территорию во время боёв за город, постепенно возвращаются обратно. Причиной этому является отсутствие поддержки со стороны киевских властей.
Life.ru