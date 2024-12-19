«Сил хватит!» Путин поделился планами на Донбасс

Терзаемый украинскими войсками Донбасс обязательно будет восстановлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Life.ru.

Путин о планах восстановления Донбасса. Видео © Life.ru

По словам российского лидера, было восстановлено уже 21 000 объектов в регионе, однако работа ещё далеко не завершена. Он уточнил, что отстроены будут дороги, жильё, объекты ЖКХ и соцкультбыта.

«Сил хватит! Не сомневайтесь, всё восстановим! Мы должны построить и восстановить ещё 20 тысяч объектов и всё это будет сделано! По дорогам: мы в течение 3 лет планируем всю дорожную сеть в нормативное российское состояние. Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним», — пообещал президент.