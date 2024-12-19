Путин назвал Армию России сильнейшей в мире после вопроса о рычагах давления на Трампа

Боеготовность Вооружённых сил РФ остаётся самой высокой среди всех стран в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции в ответ на вопрос американского журналиста об аргументах для возможных переговоров с избранным лидером США Дональдом Трампом.

«Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном состоянии. Я считаю, что Россия стала более сильной за последние годы. Мы мало от кого зависим, мы в состоянии уверенно держаться на ногах в точки зрения экономики. Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших ВС находится на самом высоком месте в мире. То же самое касается и нашей оборонной промышленности», — сказал он.

Глава государства заметил, что Армия России по выучке, боеготовности, внутреннему состоянию превосходит ВС всех остальных стран мира. Путин напомнил, что с нами сейчас практически воюют все страны НАТО.