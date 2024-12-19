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19 декабря, 10:57

«Не слушайте его, задавайте!» Путин отстоял журналиста после нагоняя от Пескова

Путин в шутку призвал не слушать Пескова после его замечания журналистам

Дмитрий Песков на прямой линии. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков на прямой линии. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что журналисты могут не слушать замечания его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который настоятельно призвал задавать только по одному вопросу, чтобы все успели пообщаться с главой государства.

«Не слушайте Пескова, задавайте», — шутливо заметил российский лидер во время прямой линии и пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что иностранные журналисты будут участвовать в прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещённой с пресс-конференцией. На мероприятие заявлены представители СМИ из Китая, США и Франции. Собирается задать свой вопрос Путину и репортёр американского CNN Фредерик Плейтген, он уже озвучил, что его интересуют возможные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном после избрания Дональда Трампа главой Белого дома.

Татьяна Миссуми
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