«Не слушайте его, задавайте!» Путин отстоял журналиста после нагоняя от Пескова

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что журналисты могут не слушать замечания его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который настоятельно призвал задавать только по одному вопросу, чтобы все успели пообщаться с главой государства.

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты будут участвовать в прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещённой с пресс-конференцией. На мероприятие заявлены представители СМИ из Китая, США и Франции. Собирается задать свой вопрос Путину и репортёр американского CNN Фредерик Плейтген, он уже озвучил, что его интересуют возможные изменения в отношениях между Москвой и Вашингтоном после избрания Дональда Трампа главой Белого дома.