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19 декабря, 10:45

Путин с удовольствием смотрит русские сказки со «своими близкими малышами»

Президент РФ Владимир Путин с удовольствием смотрит русские сказки и былины со своими внуками. Об этом глава государства сообщил на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин с удовольствием смотрит экранизации русских сказок и былин со «своими близкими малышами». Видео © Life.ru

«С учётом такого объединяющего подъёма общества, конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», — говорит президент.

Российский лидер считает, что уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественные кинокомпании.

Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам
Путин описал Россию, которую мечтает оставить внукам

Напомним, что сегодня, 19 декабря, прямо сейчас в Гостином Дворе в Москве проводится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. На ней президент России подводит итоги уходящего года, а также отвечает на вопросы, волнующие журналистов и простых граждан. Первым стал вопрос «Сошёл ли мир с ума?». Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

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Life.ru

Андрей Бражников
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