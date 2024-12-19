Путин с удовольствием смотрит русские сказки со «своими близкими малышами»

Президент РФ Владимир Путин с удовольствием смотрит русские сказки и былины со своими внуками. Об этом глава государства сообщил на совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин с удовольствием смотрит экранизации русских сказок и былин со «своими близкими малышами». Видео © Life.ru

«С учётом такого объединяющего подъёма общества, конечно, очень важно и историческое [кино], наши сказки, былины возрождаются. Я и сам иногда смотрю с удовольствием со своими близкими малышами», — говорит президент.

Российский лидер считает, что уход иностранных производителей подтолкнул к развитию отечественные кинокомпании.