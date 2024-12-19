Экономист предрёк дальнейшее ослабление курса гривны

«За 12 прошедших месяцев гривна подешевела к доллару на 14,2%. На фоне победы Дональда Трампа валюты развивающихся рынков испытывают дополнительное давление от укрепляющегося с конца осени доллара на мировом валютном рынке Forex», — объяснил собеседник RT .

Национальному банку Украины с конца июля 2022 года удавалось удерживать курс 36,56 гривны за доллар. В октябре было принято решение перейти на режим управляемой гибкости курса, после чего началось стремительное падение нацвалюты. На днях стало известно, что курс гривны к доллару достиг исторического максимума. По данным на 18 декабря, Нацбанк Украины установил его на уровне 41,82 гривны за доллар. Правительство страны ожидает финансовой поддержки от международных партнёров, чтобы суметь закрыть множество социальных выплат.