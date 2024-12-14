Обделили ВСУ: Стало известно, на что украинцы потратили «Вовину тысячу»

Министр цифрового развития Украины Михаил Фёдоров сообщил в телеграм-канале, что лишь четыре процента жителей страны, получивших тысячу гривен от Владимира Зеленского, направили эти деньги на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, большинство граждан предпочли потратить полученные средства на оплату коммунальных услуг — это направление выбрали 63 процента граждан. Вторым по популярности стало пополнение мобильной связи, на которое ушли средства у 17 процентов украинцев.