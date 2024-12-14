Обделили ВСУ: Стало известно, на что украинцы потратили «Вовину тысячу»
Фёдоров: Только 4% украинцев отдали президентскую тысячу гривен на нужды ВСУ
Министр цифрового развития Украины Михаил Фёдоров сообщил в телеграм-канале, что лишь четыре процента жителей страны, получивших тысячу гривен от Владимира Зеленского, направили эти деньги на поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, большинство граждан предпочли потратить полученные средства на оплату коммунальных услуг — это направление выбрали 63 процента граждан. Вторым по популярности стало пополнение мобильной связи, на которое ушли средства у 17 процентов украинцев.
Фёдоров также отметил, что средства выплачиваются постепенно и призвал тех, кто ещё не получил деньги, дождаться обработки заявления банком.
Ранее стало известно, что некоторые украинцы нашли способ обналичивать «президентскую тысячу». Для этого они оплачивают мобильный счёт, а затем оформляют возврат на личную банковскую карту, обходя установленные ограничения на использование этих средств. Напомним, что Зеленский анонсировал эту меру соцподдержки в конце октября. Право её получение имеют лишь те украинцы, которые находятся на родине.
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