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18 декабря, 06:03

Курс гривны упал до исторического минимума

Нацбанк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума

Нацбанк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом свидетельствуют официальные данные с сайта регулятора.

На среду курс установлен на уровне 41,82 гривны за доллар. На прошлой неделе было 41,66. Уже в скором времени доллар пробьёт отметку в 42 гривны, считает директор казначейства одного из крупных украинских банков, слова которого приводит издание «Страна.ua».

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации», — сообщил экономист.

Он добавил, что Банковая планирует до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнёров, чтобы правительству страны хватило денег закрыть множество социальных платежей и выплат. В этом украинской администрации посодействует Нацбанк, утверждает банкир.

Национальный банк Украины с конца июля 2022 года удерживал официальный курс на отметке 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023 было принято решение перейти на режим управляемой гибкости курса, а уже с декабря того же года началось стремительное падение курса национальной валюты.

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 108 тысяч долларов
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Ранее на валютном рынке зафиксировали резкий рост курса доллара к рублю. Так, стоимость одной единицы составила 108 рублей, а евро — 113 рублей. По мнению экономистов, это связано с намерением США ужесточить санкции против нефтяного экспорта РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ryabuha kateryna

Владимир Озеров
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