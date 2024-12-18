Курс гривны упал до исторического минимума

Нацбанк Украины повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Об этом свидетельствуют официальные данные с сайта регулятора.

На среду курс установлен на уровне 41,82 гривны за доллар. На прошлой неделе было 41,66. Уже в скором времени доллар пробьёт отметку в 42 гривны, считает директор казначейства одного из крупных украинских банков, слова которого приводит издание «Страна.ua».

«Уже никто не сомневается в том, что Нацбанк закончит год на уровне 42,10 гривны за доллар — этот курс правительство заложило в госбюджет 2024-го, так что к позиции регулятора будет сложно придраться. Некоторые даже допускают выход межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар при нынешнем темпе девальвации», — сообщил экономист.

Он добавил, что Банковая планирует до конца года получить больше гривны за доллар и евро от международных партнёров, чтобы правительству страны хватило денег закрыть множество социальных платежей и выплат. В этом украинской администрации посодействует Нацбанк, утверждает банкир.