Экономист объяснил резкий скачок курса доллара

Скачок курса доллара до 108 рублей 11 декабря не имеет объективных причин. Об этом заявил главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт считает, что рост курса американской валюты связан с желанием США ужесточить санкции против нефтяного экспорта РФ. Другой причины он найти не смог.

«Скорее всего, это психологический фактор, потому что фундаментально ситуация выглядит очень устойчиво», — отметил экономист.

Копейкин уточнил, что за первые десять месяцев текущего года экспорт превысил импорт более, чем на 155 млрд долларов и почти на 13 млрд — только за октябрь.